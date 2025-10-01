La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que se pronunció sobre la situación de la flotilla Global Sumud que fue interceptada cuando iba rumbo a Gaza.

En su desplegado, la SRE resaltó que en los barcos que forman parte de la flotilla Global Sumud que fuerzas israelíes detuvieron el miércoles 1 de octubre, viajan varios mexicanos.

Debido a lo anterior, la dependencia federal compartió en su comunicado la lista de mexicanos que viajaban en las embarcaciones rumbo a Gaza y acá te contamos todos los detalles.

Gobierno de México exige no atacar la Flotilla Global Sumud (David Adler vía X)

Esta es la lista de mexicanos que forman parte de flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

El miércoles 1 de octubre, la armada de Israel cumplió su amenaza e interceptó a la flotilla Global Sumud que se dirigía rumbo a Gaza y en la que viajan varios mexicanos.

Sobre ello, la SRE compartió un comunicado en el que además de pronunciarse sobre la intercepción de las embarcaciones que llevarían ayuda humanitaria, compartió la lista de mexicanos:

Arlín Gabriela Medrano Guzmán: estudiante UNAM, activista y comunicadora

Sol González Eguía: psicóloga con experiencia en zonas de guerra

Carlos Pérez Osorio: documentalista que ya ha trabajado en Gaza

Ernesto Ledesma Arronte: periodista y directos de Rompeviento TV

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán: defensora de derechos humanos

Miriam Moreno Sánchez: activista en justicia restaurativa

Diego Vázquez Galindo: cineasta que se enfoca en temas de resistencia social

Arlín Medrano, una de las mexicanas en la flotilla Global Sumud (@arlinmedrano_/X )

SRE pide respetar seguridad e integridad de mexicanos en la flotilla Global Sumud

En torno a los mexicanos que se sumaron a la flotilla Global Sumud, la SRE indicó que su único objetivo es ofrecer ayuda humanitaria, pues “son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz”.

De la misma forma, la dependencia federal indicó en su comunicado que contrario a lo que han señalado las autoridades de Israel, los mexicanos no tienen ninguna “vinculación con grupos violentos”.

Por ello, hizo un llamado para que se respete la integridad física y la seguridad no solo de los mexicanos, sino de todos quienes son parte de la iniciativa internacional de ayuda humanitaria.

En ese sentido, la SRE pidió en su comunicado que se actúe con respeto al derecho internacional, al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos.

Cabe destacar que el gobierno de Israel interceptó la flotilla Global Sumud al acusar que se acercaba a una “zona de combate activa” y estaba incurriendo en una “violación a un bloqueo naval legítimo”.

Incluso, las autoridades israelíes denunciaron que las embarcaciones están vinculados con el grupo extremista Hamás, a pesar de que no existe ningún tipo de relación o nexo entre ambos.