Israel detuvo por orden del primer ministro Benjamin Netanyahu a una flotilla de barcos que se encontraba en aguas internacionales y se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Según fuentes locales de información, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel dijo que bajo ninguna circunstancia permitiría que la flotilla de barcos entrara a Gaza.

“He emitido mis órdenes de no permitir, bajo ninguna circunstancia, que los barcos de la flota entren a Gaza”.

Este miércoles 1 de octubre, la Global Sumud Flotilla reportó que sus embarcaciones fueron interceptadas ilegalmente por personal militar de Israel mientras se dirigían a Gaza, en Palestina.

De acuerdo con los reportes, busques de Israel rodearon las flotillas con ayuda humanitaria cuando estaban a 80 millas náuticas de Gaza, cortaron sus cámaras y los militares abordaron las embarcaciones.

La Global Sumud Flotilla está compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios y activistas que zarparon desde las costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia.

Guido Crosettom, ministro de Defensa de Italia, adelantó que todos los miembros de la tripulación de la flotilla que se dirigía a Gaza, dentro del territorio de Palestina, deberían de ser trasladados al puerto de Ashdod.

Pese a esto, Global Sumud Flotilla informó que el estado de la tripulación de las embarcaciones sigue sin confirmarse, por lo que hacen un llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para exigir su liberación.

