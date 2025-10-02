El gobierno de Israel interceptó a la flotilla Global Sumud de barcos con ayuda humanitaria que se dirigían hacia Gaza al considerarla una “provocación”.

Alrededor de 45 embarcaciones se encontraban a punto de llegar a la zona de exclusión delimitada por el gobierno iraelí cuando fueron interceptadas por el ejército y desviadas hacia una playa.

Sin embargo, un barco logró escapar y “permanece a distancia” de las fuerzas navales de élite de Israel; se desconoce si logrará llegar a Gaza.

Barco Mikeno logra escapar de retención de Israel; estaría de camino a Gaza

Mikeno, barco de ayuda humanitaria con la dirección del capitán Muhammad Kuchuktigin, logró escapar del bloqueo ilegal de Israel en el camino hacia Gaza

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores israelí, uno de los barcos no fue asaltado por las fuerzas navales y se mantiene a distancia.

Sin embargo, alertó que si busca acercarse, “su intento de entrar en una zona de combate activo y romper el bloque también será impedido”.

Según los reportes, el barco logró desaparecer de los radares, por lo que no pudo ser localizado por las fuerzas militares de Israel.

Según reportes recientes, Mikeno perdió comunicación para escapar, pero habría logrado entrar en aguas gazatíes; dicha información no ha sido confirmada.

Israel “concluye” con provocación de flotilla humanitaria para Gaza

De acuerdo con el gobierno de Israel informó que interceptó y desvió una flotilla de alrededor de 45 barcos que se dirigían a Gaza.

Israel afirmó que dio por concluida la “provocación” de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza con el arresto de sus 400 integrantes, quienes fueron llevados al muerto de Ashdod, desde donde van a ser deportados.