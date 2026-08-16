Durante su llegada a Tampico para inaugurar un hospital del ISSSTE, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida por una multitud que presentaba diversas peticiones y protestas.

El foco principal de la manifestación fue la exigencia de justicia para Danna Yanina, una joven acusada por el feminicidio de Dafne Zapata en una academia militarizada.

Ante los reclamos directos de los asistentes, la mandataria se comprometió públicamente a atender personalmente a los padres de Danna Yanina dentro de las instalaciones médicas.

“Voy a atender a los papás de Danna aquí adentro, escucha, escucha” Claudia Sheinbaum

Durante visita a Tampico, Claudia Sheinbaum escucha a padres de Danna Yanina por caso Dafne Zapata

Durante su visita a Tampico, Tamaulipas, el 15 de agosto, Claudia Sheinbaum se comprometió públicamente a escuchar a los padres de Danna Yanina, una joven vinculada a proceso por el presunto feminicidio de Dafne Zapata.

Claudia Sheinbaum escucha a padres de Danna Yanina por caso Dafne Zapata (Justicia Para Danna Yanina / Facebook )

Al llegar a la inauguración del nuevo Hospital del ISSSTE, la mandataria detuvo su paso para atender a las personas que se manifestaban con megáfonos y pancartas exigiendo justicia.

Ante los reclamos, Sheinbaum expresó que atendería a los padres de Danna Yanina por caso Dafne Zapata.

Los padres de Danna Yanina lograron ingresar al recinto del evento inaugural. Durante la ceremonia, alzaron una fotografía de su hija tamaño póster con mensajes que denunciaban corrupción y exigían su liberación.

Claudia Sheinbaum mostró su disposición para dialogar en medio de un entorno de tensión social y gritos de auxilio.

Los padres de Danna Yanina no acudieron solos; estuvieron acompañados por los activistas Mary Sainz e Israel Vallarta, quienes días antes ya habían entregado una carta a la presidenta en la Ciudad de México sobre este mismo caso.

Claudia Sheinbaum escucha a padres de Danna Yanina por caso Dafne Zapata (Justicia Para Danna Yanina / Facebook )

Padres de Danna Yanina exigen justicia por presunta responsabilidad del feminicidio de Dafne Zapata

Danna Yanina se encuentra recluida en el penal de Altamira, señalada como presunta responsable del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, una adolescente que falleció el pasado 16 de julio del 2026.

El suceso ocurrió mientras la víctima se encontraba participando en un curso de verano dentro de la Academia Militarizada Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Los familiares de Danna aseguran que la joven es inocente y han pedido la intervención inmediata del gobierno federal para revisar el caso.

Al finalizar el evento, familiares de la joven interceptaron nuevamente el vehículo de la mandataria para reiterar su petición de ayuda, asegurando la inocencia de la detenida.

Danna Yanina es una de las tres personas que están recluidas en relación con la muerte de Dafne Zapata.