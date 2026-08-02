La defensa de Danna Yanina, joven vinculada al feminicidio de Dafne, en calidad de copartícipe, presentó un amparo para frenar el auto de vinculación a proceso dictado por una Jueza de Control.

Según fuentes judiciales, a la joven se le acusa de haber participado en una agresión contra Dafne, en la que supuestamente se sumergió el rostro de la adolescente en botes con agua hasta causarle la muerte.

Sin embargo, la defensa sostiene que a Danna Yanina no se le ha podido atribuir una “conducta típica” en los hechos, por lo que afirma que no existe delito ni participación de su parte.

Defensa de Danna Yanina denuncia irregularidades en la vinculación a proceso

En entrevista, Carmen Hernández, madre de Danna Yanina, confirmó que la defensa presentó un amparo y aseguró que la familia continuará con la batalla legal hasta conseguir la libertad de la joven.

Danna Yanina (Especial)

Según los abogados Omar Pérez y Carlos David Robles, este recurso busca señalar los agravios que, desde el punto de vista de la defensa, se habrían cometido en la resolución.

El recurso de apelación consiste en que se puntualizan cada uno de los agravios en los que incurrió la autoridad. Defensa de Danna Yanina

En opinión de la defensa de Danna Yanina, la jueza de control no valoró las pruebas ni analizó algunas cuestiones de incongruencia en cuanto a su resolución.

Esto, porque la joven fue vinculada a pesar de que el Ministerio Público no pudo identificar una conducta atribuible a la hoy detenida que permitiera determinar su participación en la muerte de Dafne.

Danna Yanina era estudiante de la academia y no empleada, confirma defensa

La defensa ha indicado que se presentaron documentos que demuestran que Danna Yanina era estudiante de la academia y no empleada, en medio de la controversia sobre su rol en el momento de los hechos.

Por el momento, siguen en prisión preventiva el director de la academia militarizada, Jorge Luis Ponce Ortega, y Estrellita Mora, encargada del área femenil del plantel y señalada como presunta autora del crimen.