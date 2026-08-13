Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reaccionó al pleito entre los legisladores Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla y aseguró que él también habría respondido con violencia.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Alito Moreno respaldó al legislador priista y afirmó que, de haber estado en su lugar en el pleito, habría actuado de la misma manera.

“Yo sí le hubiera puesto en su lugar, bien, ¡eh! Yo lo hubiera puesto en su lugar, porque está de nuestro vuelo. ¡Mira, otro par de cachetadas y ponerlo en su lugar para que entiendan, no le pasa nada a nadie!” Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

Alito Moreno defiende a Carlos Gutiérrez tras pleito con Arturo Ávila

Tras el enfrentamiento entre Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla, Alejandro Moreno justificó la reacción del legislador del PRI y sostuvo que la oposición debe actuar con firmeza ante lo que calificó como difamaciones de representantes de Morena.

El dirigente priista también aseguró que Arturo Ávila habría amenazado previamente a Carlos Gutiérrez, situación que, según su versión, contribuyó a generar las tensiones que posteriormente derivaron en el enfrentamiento.

El conflicto ocurrió en medio de las acusaciones contra Alito Moreno relacionadas con el presunto desvío de recursos y una serie de propiedades adquiridas por integrantes de su familia y personas cercanas, cuyo valor, de acuerdo con las acusaciones mencionadas, superaría los 500 millones de pesos.

“Ya nos cansamos de debatir con Morena”, dice Alito Moreno

Al hablar sobre el enfrentamiento entre Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez, Alejandro Moreno afirmó que en el PRI ya están cansados de dialogar y debatir con legisladores de Morena.

El dirigente nacional del PRI sostuvo que con los representantes de Morena “ya no se puede” debatir y los acusó de ser “corruptos” y “soberbios”.

Moreno también afirmó que Morena ha sido “lo peor para México” y sostuvo que la oposición buscará ganar en los tribunales aquello que, según sus declaraciones, el partido oficialista no pueda ganar en las urnas durante las elecciones de 2027.

Alejandro Moreno denuncia persecución política y censura

Durante la entrevista, Alito Moreno también denunció una supuesta estrategia de persecución política y censura por parte del gobierno actual.

El dirigente del PRI criticó la exhibición de listas de periodistas y opositores durante conferencias oficiales y calificó estas acciones como una señal de autoritarismo que, a su juicio, pone en riesgo la integridad de estos sectores.

Finalmente, Alejandro Moreno señaló que presentará denuncias relacionadas con el delito de trata de personas en México.

En sus declaraciones hizo referencia al caso internacional de Keith Raniere y a una presunta “secta satánica” vinculada con personas en el país, además de acusar a la Fiscalía de no haber dado seguimiento previo al caso.