Una jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina, de 18 años de edad, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata, quien murió durante un campamento en la Academia Militarizada Doenitz.

La resolución se emitió este martes 28 de julio, luego de que la autoridad judicial considerara que existen pruebas suficientes para continuar con el proceso penal, durante el cual se mantendrá en prisión preventiva.

De acuerdo con la información, la jueza dictó un lapso de tres meses para que se realice la investigación complementaria por el feminicidio de Dafne Zapata en el estado de Tamaulipas.

Dafne Zapata (Especial )

Danna Yanina es vinculada a proceso por feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas

Tras una audiencia que se prolongó por varios días, una jueza vinculó a proceso a Danna Yanina por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad.

La vinculación a proceso de Danna Yanina fue confirmada por el padre de la joven, quien permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira mientras se realiza su proceso.

Al término de la audiencia, el padre de Danna Yanina reiteró que su hija es inocente y aseguró que las autoridades judiciales “juzgaron con una carpeta vacía”, pues no habría pruebas en su contra.

Los reportes de una perito particular, presentada por la defensa de Danna Yanina, indicarían que la joven de 18 años de edad sufre de una fuerte afectación emocional por lo vivido dentro de la academia militar.

“Danna presenta una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder donde ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella”. Padre de Danna Yanina

Asimismo, el padre de Danna Yanina reveló que su hija presenta un episodio muy duro en el que intenta atentar contra su vida, por lo que pide que pueda llevar su proceso en libertad y no en prisión.