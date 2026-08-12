El viernes 7 de agosto de 2026, Danna Yanina envió una carta a sus abogados en la que manifiesta que espera salir pronto. La hoja escrita está ilustrada con dibujos.

La carta de Danna Yanina se dio a conocer el miércoles 12 de agosto, dirigida a su grupo de abogados, desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira.

En la misiva no se hace mención al delito del que se le acusa, ser la autora material del feminicidio de Dafne Zapata.

Carta de Danna Yanina provoca cuestionamientos por dibujos infantiles

En una carta dedicada de manera exclusiva a sus abogados, Danna Yanina agradeció que sean sus representantes legales y expresó su esperanza de que su proceso acabe pronto.

Danna Yanina añadió que no sólo está agradecida, también que la harían sentir segura y confiada en su proceso por su apoyo y el trabajo de los siete litigantes:

Omar Pérez Hernández

Carlos David Robles

Miguel Ángel Pérez

Sergio Maya

Alfredo

Dunia Ramírez Méndez

Marco Antonio Solís de León

Por lo mismo, Danna Yanina espera que pronto esté en su casa celebrando su libertad junto a su familia, apuntando a sus abogados que los quiere.

Sin embargo, Danna Yanina agregó a la carta los dibujos de quienes serían sus abogados, con colores y corazones, en una fila encabezada por su abogado Carlos David Robles.

Danna Yanina sorprende con carta con dibujos (Especial)

Danna Yanina es inocente en caso Dafne Zapata, afirman abogados

Aunque sus abogados no se han pronunciado sobre la carta de Danna Yanina, han reiterado en diversas ocasiones que la joven es inocente del delito por el que fue vinculada a proceso.

De acuerdo con lo señalado este martes 11 de agosto, Carlos David Robles dio a conocer que hay diversas irregularidades en su proceso, por lo que interpondrían varios recursos.

Esto ha sido mencionado también por los familiares de Danna Yanina y contingentes de Tampico, ya que la noche del 6 de agosto colocaron mensajes en Laguna del Carpintero a favor de la joven.