Los padres de Danna Yanina hicieron entrega de documentación para exigir la liberación de la joven ante distintas instancias federales, como la SCJN y la CNDH.

Los documentos -entregados en conjunto con Mary Sainz e Israel Vallarta y los abogados de Danna Yanina- señalarían presuntas inconsistencias proceso en su contra por caso Dafne Zapata.

De acuerdo con el abogado de Danna Yanina, Carlos David Robles, los recursos son en contra del Ministerio Público y la jueza de control, entregados en Ciudad de México a:

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Secretaría de Gobernación

Padres de Danna Yanina llevan caso ante la CNDH y la SCJN; exigen su liberación

Los padres de Danna Yanina acudieron a la SCJN y la CNDH en CDMX en una jornada para exigir la liberación de la joven por presuntas irregularidades en su proceso.

Padres de Danna Yanina llevan su caso a la SCJN y CNDH para pedir su liberación (Redes sociales)

Acompañados de Mary Sainz e Israel Vallarta, presentaron diversos recursos también en la Dirección General de Atención Ciudadana de Presidencia.

Así como a la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos, con las correspondientes respuestas de aceptación, los cuales serán analizados y atendidos.

Tras la recepción de todos los documentos, los padres de Danna Yanina expresaron su confianza en que el caso será atendido en estricto apego a la ley.

Hasta el momento, ni Israel Vallarta ni Mary Sainz se han pronunciado sobre el proceso que enfrenta Danna Yanina aunque los padres de la joven agradecieron su acompañamiento.

Asimismo, reiteraron que Danna Yanina estaría privada de su libertad, por lo que entre las exigencias está el que su carpeta de investigación sea revisada.

Caso Danna Yanina: señalan presuntas irregularidades en el proceso

De acuerdo con el abogado de Danna Yanina, han detectado presuntas irregularidades en su proceso, de parte de la jueza de Control de la Sexta Región Judicial de Altamira, María Ciria Mora.

Esto debido a presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales de Danna Yanina, además de una posible omisión en la comparecencia de personas relacionadas al caso.

Así como en contra de la agente Rosalba Hernández, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Feminicidio de Tamaulipas.