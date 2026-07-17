La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró a Guadalupe Acosta Naranjo que “es falso” que el señalamiento en contra de Ernesto Ruffo sea “una infamia”.

Desde su conferencia mañanera del 17 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum señaló que la detención de Ernesto Ruffo forma parte de una investigación de un año que cuenta con fundamento jurídico.

“Es falso. Este gobernador es parte del consejo del nuevo partido, entonces ellos tienen esa posición pero es muy importante que conozcan las pruebas” Claudia Sheinbaum

Ante los señalamientos, Guadalupe Acosta Naranjo de Somos México, reiteró que es “un verdadero abuso” señalar al exgobernador sin que aparentemente haya investigaciones contra los directores de Aduanas.

Detención de Ernesto Ruffo fue bajo el marco jurídico, recordó Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que las acusaciones que llevaron a la detención de Ernesto Ruffo se realizaron tras un año de una investigaciones y cuentan con fundamento jurídico y pruebas.

“Lo importantes es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la Fiscalía de una investigación que se realizó durante un año” Claudia Sheinbaum

La presidenta recordó que hace un año aproximadamente se localizaron ferrotanques con diésel que fueron abandonados por sus operadores porque “sabían que iban a detenerlos”.

Asimismo, señaló que la empresa de la que Ernesto Ruffo es socio mayoritario reportaba como un material diferente cuando transportaba diésel con el objetivo de evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferrotanques, en Coahuila, derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía…no reportaron que traían diesel, reportaron otro material ¿Con qué objetivo? evitar el pago de impuestos” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo defendió que no hay pruebas que lo vinculen con el tráfico de combustible y cuestionó la razón por la que no se ha investigado a los directores de Aduanas, quienes son responsables de la revisión de los productos que ingresan al país.

Acosta Narango asegura que acusaciones contra Ernesto Ruffo son “una infamia”

De acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo, Ernesto Ruffo “ni compra las gasolinas a Estados Unidos, ni las transporta, mucho menos las comercializa. Eso lo hacen otras empresas”.

Por ello, aseguró que la versión de la fiscal general, Ernestina Godoy, quien lo presenta “como la cabeza del negocio del huachicol fiscal en México”, es inverosímil y una infamia.

Asimismo, reclamó que la detención de Ernesto Ruffo es para “ocultar que ese delito se comete con la protección del propio gobierno”.

“La versión de Ernestina Godoy sobre el papel de Ernesto Ruffo en el delito del Huachicol Fiscal es absolutamente inverosímil y una infamia; se hace para ocultar que ese delito se comete con la protección del propio gobierno” Guadalupe Acosta Naranjo

Guadalupe Acosta Naranjo (Guadalupe Acosta Naranjo/ X)

De acuerdo con Guadalupe Acosta Naranjo, la empresa del exgobernador de Baja California se dedica a realizar el trámite aduanal de las mercancías que ingresan.

“Ellos no compran gasolina en Estados Unidos…lo que le hacen llegar a la empresa de Ernesto es el pedimento para que haga el trámite ante la agencia aduanal. Tampoco transportan la gasolina” Guadalupe Acosta Naranjo

Por ello, le parece “ridículo querer presentar a Ernesto como el jefe del huachicol”, en lugar de investigar a los titulares de las Aduanas, quienes revisan el ingreso de las mercancías.