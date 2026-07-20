La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) lleva a cabo una investigación sobre el asesinato de 10 personas, entre los que se encuentran funcionarios y empresarios, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado fin de semana en distintos puntos de la entidad.

Autoridades han definido como principal hipótesis posibles actos de extorsión y corrupción pública.

De acuerdo con la Fiscalía Estatal, las indagatorias se concentran en determinar el funcionamiento de un posible esquema de cobro de extorsiones y la participación de grupos delictivos en los hechos.

Aunado a esto, se analiza la posible colusión de servidores públicos. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida.

Investigan multihomicidio de funcionarios en Zacatecas

Cristian Camacho Osnaya, Fiscal de Zacatecas, enfatizó que la investigación alrededor de la muerte de 10 funcionarios será profesional e incluirá un análisis financiero y científico de balística.

Detalló que los casquillos y elementos balísticos recuperados en todos los escenarios están siendo “sometidos a un exhaustivo análisis de confronta científica para establecer su participación en algún otro evento delictivo”.

Así como se analizan pruebas periciales, evidencia balística, videograbaciones y vehículos.

Asimismo, la Fiscalía llamó a la población a colaborar con información que permita identificar a los responsables de lo que llamó “hechos de violencia de mayor impacto”.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, el secretario general de Gobierno, subrayó que se actuará “con toda la fuerza del Estado” para que el crimen no quede impune.

Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de a Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Aumentan seguridad en Zacatecas tras multihomicidio de funcionarios

Tras el hallazgo, fuerzas estatales y federales reforzaron la seguridad en Zacatecas mediante operativos que incluye la participación de 880 efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones policiales con el acompañamiento de tres aeronaves para vigilancia y respuesta rápida.

Los principales puntos de vigilancia son Pánuco, Morelos y Sain Alto, municipios donde los cuerpos fueron abandonados.