Fernando Gómez-Mont, abogado de Ernesto Ruffo, argumentó que el exgobernador de Baja California acusado de huachicol fiscal no tiene relación con la Transportadora Kevinson.

Incluso, el abogado explicó que la empresa Ingemar con que se vincula a Ernesto Ruffo, sí es certero que es accionista, pero solo de un porcentaje que no le da autoridad para tomar decisiones de logística en ella.

Ernesto Ruffo no está relacionado con Transportadora Kevinson, asegura su abogado

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) acusó que el exgobernador de Baja California es accionista de Ingemar y por ello podría tener implicaciones con el huachicol fiscal de Transportadora Kevinson, su abogado ya lo negó.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Fernando Gómez-Mont rechazó la acusación que directamente haría a Ruffo cómplice de huachicol fiscal, explicando que él no tiene nada que ver con Transportadora Kevinson.

Si bien dijo que sí es accionista de Ingemar, dijo que es esta empresa fundada por Ricardo Thompson, la que hizo la contratación de la Transportadora, pero Ruffo no tendría ingerencia en esta negociación de logística.

“El señor [Ernesto Ruffo es un tercero, es un cliente de esa empresa, no tiene nada que ver con todo el tema de derecho material de la transportación”. Fernando Gómez-Mont, abogado.

Asimismo, el abogado dijo que aunque la FGR señala que a partir de esta relación se hace “toda una cadena” de huachicol, a su perspectiva no han presentado “ninguna prueba” que comprueben estos dichos.

“No hay solo elemento que señale que ellos tenían beneficio, relación, con eso, son actos de un tercero y de quien tomó la decisión de importar”. Fernando Gómez-Mont, abogado.

Por otra parte, argumentó que mientras se lleva este proceso contra Ernesto Ruffo y el resto de los detenidos, de la Transportadora Kevinson, que es la que hizo el huachicol, no hay un solo detenido.

Sumado a estas declaraciones, Fernando Gómez-Mont aclaró que Ernesto Ruffo es accionista de únicamente el 30% de Ingemar, por lo que no tendría ingerencia para tomar decisiones de logística y otras, dentro de la empresa.