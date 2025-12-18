Clara Brugada reconoce y agradece a la SSC por el operativo contra la extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a la SSC por el operativo llevado a cabo esta mañana contra extorsionadores. Su trabajo, compromiso y valentía son fundamentales para proteger a las y los habitantes de la capital” Clara Brugada

El jueves 18 de diciembre se realizó un operativo en la calle Río Ebro cuando un sujeto atacó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); hubo seis detenidos y policía lesionado.

Clara Brugada felicita a la SSC por operativo de la SSC contra la extorsión

La SSC repelió la agresión del atacante durante el operativo contra extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc y Clara Brugada destacó la labor de los elementos.

La jefa de gobierno compartió un mensaje en X para destacar el trabajo de la SSC durante el operativo.

Clara Brugada agradeció el trabajo, compromiso y valentía de los elementos de la SSC por proteger a la ciudadanía.

Clara Brugada felicita a elementos de la SSC por operativo contra extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc (X/@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno mencionó que estaría la pendiente del estado de salud del policía lesionado durante el operativo .

Aseguró que la CDMX ni permitirá que la extorsión siga afectando a los habitantes: “Se combatirá con decisión, inteligencia y coordinación”.

Asimismo, expresó que seguirán con la estrategia de seguridad para combatir la extorsión y otros delitos que afectan a los habitantes de la CDMX.

Se registra balacera durante operativo de la SSPC en la alcaldía Cuauhtémoc (Especial)

Secretario de la SSC felicita a sus elementos por operativo contra extorsión

Pablo Vázquez Camacho, secretario de la SSC, también compartió un mensaje para reconocer el trabajo de los elementos que participaron en el operativo contra extorsión en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Quiero felicitar y reconocer a mis compañeros de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, de la Policía Metropolitana, de Proximidad y de Operaciones Especiales que intervinieron para detener a seis presuntos responsables del delito de extorsión” Pablo Vázquez Camacho

El secretario de la SSC resaltó que el trabajo de la institución es salvaguardar la seguridad de los denunciantes y seguir desarticulando células delictivas que operan en la CDMX.

Según información de Carlos Jiménez, los seis detenidos querían extorsionar a un negocio de paquetería y al final fueron sometidos por la SSC tras repeler el ataque a tiros de uno de ellos.

Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX; la SSC revisó otros predios para encontrar a más sospechosos.