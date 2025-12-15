La jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, hizo un llamado al diálogo tras el enfrentamiento a golpes que protagonizaron los diputados en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) el lunes 15 de diciembre 2025.

“Hacemos un llamado a dejar de lado estas estrategias y avanzar en las reformas que hacen falta de manera pacífica, dialogando y debatiendo” Clara Brugada

De igual manera, Clara Brugada dijo condenar estos actos de violencia en el Congreso CDMX que iniciaron luego de que el PAN subiera a tribuna para evitar la “desaparición” del Instituto de Transparencia.

Diputados del Congreso CDMX se enfrentan a golpes por debate del Instituto de Transparencia (Ikari / Ikari)

Clara Brugada sugiere que el paquete financiero fue la verdadera razón del pleito en el Congreso CDMX

Sobre el enfrentamiento a golpes, Clara Brugada señaló que “no ve mucha discusión” en el tema del Instituto de Transparencia, pues este se mantendrá bajo las leyes federales y con respeto a su autonomía.

Agregó que, posiblemente, la verdadera intención de la oposición era impedir la aprobación del paquete financiero, pues ese era el tema más importante que se discutiría en esa sesión del Congreso CDMX.

Bajo esta teoría, Clara Brugada explicó que, si ese es el caso, no existen motivos para preocuparse, puesto que se han llevado a cabo múltiples discusiones para que resulte favorable el tema del presupuesto.

“No hay manera de utilizar este tipo de estrategia para evitar la aprobación de este presupuesto [...] Lo que se está proponiendo en el paquete financiero es lo mejor para la CDMX” Clara Brugada

Finalmente, reiteró que la preocupación del PAN podría tratarse de un tema financiero, pues considera que el Instituto de Transparencia no tiene cabida en discusiones.