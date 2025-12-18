Una balacera se ha registrado durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

“Al momento, personal de inteligencia e investigación Policial realiza un operativo de combate al delito de extorsión en la calle Río Ebro, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante el cual un sujeto efectuó disparos en su contra por lo que, al ver en riesgo su vida, los uniformados repelieron la agresión.” SSPC

Por su parte, Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX confirmó los hechos donde precisó que el operativo en la zona continúan, además de la atención a un oficial lesionado, mismo que fue llevado a un hospital.

Asimismo, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc se dijo atenta de la balacera durante operativo de la SSPC en la zona donde gobierna.

Detienen a seis presuntos extorsionadores de empresa de paquetería en la Cuauhtémoc

Tras la balacera, en comunicado la SSPC confirmó la detención de seis presuntos extorsionadores en una empresa de paquetería en la Cuauhtémoc.

“Luego de controlar la situación y con el apoyo de otros equipos de trabajo y el sobrevuelo de una unidad de los Cóndores, cuatro hombres de 30, 35, 36 y 54 años de edad fueron detenidos… dos personas más fueron detenidas minutos después, las cuales también fueron trasladadas a la autoridad ministerial”. SSPC

Dicha detención se dio tras la atención de denuncia a “grupo de sujetos que amenazaron a los trabajadores y propietarios de una empresa de paquetería”.

Por otra parte, la SSPC también informó que el policía lesionado con bala en la cavidad abdominal, fue atendido de emergencia, por lo que se reporta estable.

La detención de estas 4 personas en operativo de la SSPC en la alcaldía Cuauhtémoc se logró con la ayuda de un desplegado en helicóptero del grupo Cóndor que logró observar a los sujetos intentando huir entre los techos de edificios en la zona.