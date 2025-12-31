La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la suspensión temporal de elementos de la Policía Estatal que fueron exhibidos cuando intentaban extorsionar a mexicanos que viajaban desde Estados Unidos.

La acción, que fue difundida en redes sociales, fue grabada por la víctima durante un operativo en la región sureste de Coahuila, paso donde turistas intentan ingresar a territorio mexicano.

En el metraje de varios segundos de duración, se observa al policía tratando de persuadir al migrante mexicano para que le de dinero y así evitar el cobro de multas más cuantiosas.

Policías señalados por extorsión fueron suspendidos por autoridades de Coahuila

Sobre el video que evidencia a policías intentando extorsionar a mexicanos, la Fiscalía General del Estado de Coahuila reiteró que existe cero tolerancia al abuso de autoridad.

En respuesta, el fiscal general, Federico Fernández Montañez, señaló que, como primera medida, se determinó la separación del cargo de los policías que aparecen en el video.

Al mismo tiempo, se desarrollan los procedimientos administrativos internos que permitirán definir su situación legal y laboral de los policías señalados por extorsión a los mexicanos que viajaban desde Estados Unidos.

El fiscal también agradeció al usuario por haber compartido los videos y fotografías, ya que estas evidencias ayudan a evitar que se vuelvan a repetir esta clase de acciones entre elementos.

Hasta el momento, la Fiscalía de Coahuila no ha informado cuántos elementos de la Policía Estatal de Coahuila fueron suspendidos ni sus identidades , pues aún continua el proceso interino.