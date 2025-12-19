El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), anunció la puesta en marcha del Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025.

Dicho operativo comenzará desde el viernes 19 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026, con participación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional (GN).

¿Cuáles serán las medidas de seguridad por el Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025?

Con el objetivo de proteger a las personas y sus bienes durante estas fechas decembrinas, el Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025 buscará asegurarse de evitar accidentes viales.

Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025 (Especial)

Las autoridades informaron que se desplegarán 37 mil 705 elementos de la Guardia Nacional, aplicando el modelo de proximidad social las 24 horas, los siete días de la semana en áreas prioritarias de las 32 entidades federativas.

Como parte del Operativo Carretero Vacaciones de Invierno 2025 también se desplegarán elementos de la Guardia Nacional, los Ángeles Verdes y Protección Civil, así como:

Personal médico

Operadores de grúas

Cajeras y cajeros, para brindarles la mejor atención

Apertura a todas las casetas disponibles para el cruce

254 vehículos de auxilio

Ambulancias

Grúas

Unidades de señalamiento dinámico y unidades de rescate

Al encabezar el evento, la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, Tania Carro Toledo, afirmó que estas acciones son fundamentales para garantizar caminos seguros, eficientes y en óptimas condiciones..