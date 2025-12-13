La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, presentó el inició del programa Conduce sin Alcohol durante estas fiestas decembrinas.

Clara Brugada manifestó que el objetivo central de Conduce sin Alcohol en CDMX, es prevenir incidentes , por lo que estará activo las 24 horas del día.

Clara Brugada promueve Conduce sin Alcohol en CDMX durante fiestas decembrinas (Cortesía)

Clara Brugada da banderazo de salida a Conduce sin Alcohol en CDMX

Hoy viernes 12 de diciembre, Clara Brugada dio el banderazo de salida al programa Conduce sin Alcohol en CDMX, el cual estará activo durante las fiestas decembrinas.

La jefa de gobierno manifestó que este programa operará las 24 horas del día , a través de mil 130 puntos de revisión, en los cuales se aplicará la prueba alcoholímetro.

Clara Brugada destacó que en Conduce sin Alcohol en CDMX participarán más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por ello, le jefa de gobierno instó a los habitantes y visitantes de la capital del país a vivir las fiestas decembrinas con responsabilidad.

Parte de estas acciones, Clara Brugada instó a emplear el llamado “conductor designado”, o utilizar sistemas de transporte seguros.

De esta manera se busca contar con seguridad vial, para evitar cualquier incidente que pueda resultar en fatalidades en la CDMX durante los festejos de fin de año.