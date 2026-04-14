En busca de reforzar el combate contra la extorsión en la Ciudad de México (CDMX), la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, anunció que presentará una propuesta al congreso local.

“Es taremos entregando un paquete de reformas al Código Penal para presentar [...] un nuevo tipo penal, un nuevo delito que le llamamos coerción” Clara Brugada

Al detallar que su propuesta será turnada el martes 14 de abril, Clara Brugada explicó que se trata de una serie de iniciativas de reforma para establecer un nuevo delito llamado coerción.

Para ello, informó sobre la creación de diversos elementos legales, de instancias operativas e inteligencia financiera y social, así como de mecanismos de protección a víctimas y acciones de prevención.

Clara Brugada (Cuartoscuro / Gobierno de la Ciudad de México)

Clara Brugada busca crear delito de coerción para reforzar lucha contra la extorsión en CDMX

El lunes 13 de abril, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un acto en el que firmó el Pacto contra Extorsión en busca de reforzar las acciones para combatir dicha conducta delictiva.

Para ello, la mandataria capitalina señaló que enviará al Congreso local un paquete de reformas al Código Penal con las que busca que se tipifique un nuevo delito que se denominará como coerción.

En ese sentido, explicó que su propuesta plantea que con las modificaciones a las legislaciones en la capital del país, se de paso a los siguientes figuras de manera oficial:

Introducir la figura de “hostigamiento coercitivo” para sancionar penalmente lo que antes se consideraba únicamente como tentativa de extorsión.

Que la extorsión consumada y el hostigamiento coercitivo o tentatio, se clasifican ahora como delitos graves en la capital

Alinear las leyes locales con la Ley General federal para incrementar las penas y asegurar que el delito se persiga de oficio

Asimismo, resaltó que para vigilar el cumplimiento de las acciones de refuerzo contra la extorsión y se dé seguimiento a los casos de coerción, se proyecta la creación de diversos organismos.

En específico, mencionó un Gabinete contra la Extorsión con la participación de diversas instituciones, un Centro de Atención Inmediata para recibir denuncias y una Unidad de Criminalística de Proximidad con equipos de reacción rápida.

Pacto contra extorsión impulsará mecanismos de prevención: Clara Brugada

Tras informar sobre las reformas al Código Penal con las que se busca reforzar la lucha contra la extorsión, el gobierno de la CDMX resaltó que también se planea acciones de inteligencia financiera y mecanismos de prevención.

En cuanto a la estrategia financiera, dijo que se fortalecerán las capacidades para investigar movimientos bancarios para seguir los flujos de dinero y así desmantelar las estructuras financieras.

Sobre los mecanismos de prevención, adelantó que se instalarán inhibidores de señal en cárceles, así como cámaras, alarmas y botones de emergencia en los establecimientos comerciales.

Finalmente, se indicó que se impartirán talleres preventivos para comerciantes, así como la implementación de la inteligencia social que, se explicó, se generará a partir de los reportes ciudadanos.