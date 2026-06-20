Citlalli Hernández, comisionada de Morena para las elecciones 2027, reveló cuál será la estrategia del partido para sostener la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En entrevista con Juan Becerra, Citlalli Hernández detalló que debe existir un diálogo constante con los partidos aliados para construir una estrategia electoral conjunta rumbo a los comicios de 2027.

Citlalli Hernández detalla estrategia de Morena para sostener alianza rumbo a 2027

De frente a las elecciones de 2027, Citlalli Hernández detalló cuál será la estrategia de Morena para mantener la alianza con PT y Partido Verde, pese a que estos tienen estatutos diferentes a su movimiento.

La estrategia de Citlalli Hernández para sostener la alianza de Morena rumbo a 2027 (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

Citlalli Hernández señaló que el reto es acordar un marco de “fraternidad” en la designación de los coordinadores en defensa de la 4T, quienes asumirán tareas de promoción y combate a la desinformación.

Para esto, los tres partidos se reúnen todas las semanas con el propósito de construir una estrategia electoral conjunta fuerte para los procesos de 2027 y alcanzar acuerdos en objetivos comunes.

Ante las diferencias entre los partidos, Citlalli Hernández sostuvo que la mejor forma de resolver conflictos internos es la política, estableciendo reglas claras, transparencia y respeto a los resultados de las encuestas.

El registro de Morena para los coordinadores en defensa de la 4T se llevará a cabo del 22 al 27 de junio y, según Citlalli Hernández, estos serán los tres filtros principales para la selección: