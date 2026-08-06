La tarde del jueves 6 de agosto se registró la explosión de una pipa de gas en la colonia Las Granjas, en los límites de Cuernavaca y Jiutepec.

El incidente desató un incendio que afectó viviendas y vehículos, con una columna de humo visible en colonias cercanas.

Bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil trabajan en la zona, mientras el IMSS Morelos activó protocolos de recepción de pacientes en el Hospital General Regional No. 1.

El área en la colonia Las Granjas permanece acordonada por las autoridades.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca desata incendio en viviendas y autos (Captura de video)

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca desata incendio en viviendas y autos (Captura de video)

Explota pipa de gas en Cuernavaca; autoridades trabajan para controlar la situación

Tras la explosión en Cuernavaca, al lugar del incidente han acudido elementos del cuerpo de Bomberos, quienes ya atienden el incendio de la pipa.

De igual forma, paramédicos y personal de Protección Civil trabajan en la zona donde ocurrió el incidente.

Ante el reporte de una explosión registrada en la colonia La Granjas en el municipio de Cuernavaca, se atiende de manera inmediata el incidente, en coordinación con las autoridades correspondientes. Protección Civil Morelos

Por su parte en redes, IMSS Morelos informó a la población que activó los protocolos de recepción de pacientes para dar atención inmediata en el Hospital General Regional No 1.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca desata incendio en viviendas y autos (Captura de video)

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca desata incendio en viviendas y autos (Captura de video)

Hasta el momento, el lugar se encuentra acordonado mientras siguen las labores de las autoridades.

En redes sociales se han difundido videos con imágenes de los daños que dejó la explosión de una pipa en la colonia Las Granjas.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, al momento de la explosión se escuchó un fuerte estruendo que cimbró ventanas y muros de varias casas.

Explosión de pipa de gas en Cuernavaca desata incendio en viviendas y autos (Captura de video)