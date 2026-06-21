El actor Carlos Bonavides de 85 años de edad, podría unirse a la lista de famosos que se vuelven políticos, pues ya compartió que buscará ser diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Carlos Bonavides ha compartido en varias ocasiones ser simpatizante de Morena, seguidor al movimiento de la 4T y beneficiario de la Pensión del Bienestar.

Carlos Bonavides buscará ser diputado por Morena

El actor conocido por su papel de Huicho Domínguez, Carlos Bonavides, compartió su interés político junto a Morena, explicando que buscará ser diputado.

En una entrevista con Edén Dorantes, el actor explicó que si bien Morena no lo ha buscado, él no quita el dedo de renglón y dice “voy a ser diputado”.

“Yo le busco por todas partes (...) mi pretensión es ser diputado, voy a ser diputado, voy a ser diputado por Morena”. Carlos Bonavides, actor.

Esto debido a que Carlos Bonavides recordó que fue concejal de la alcaldía Azcapotzalco, pero a la fecha ya no tiene el cargo público, por lo que ya no recibe ingreso por este.

Bonavides dijo ser “un hombre de lucha”, descartando estar en bancarrota y explicando que buscará trabajar y ganarse un ingreso siempre.

Carlos Bonavides sigue recibiendo Pensión del Bienestar

El actor Carlos Bonavides compartió que buscará ser diputado y también dijo que sigue recibiendo su Pensión del Bienestar que el gobierno federal da a los adultos mayores a partir de los 65 años.

“Cada dos meses me dan mi Pensión del Bienestar”, dijo y subrayó que con orgullo recibe este apoyo por el gobierno porque es “la primera vez” que ven por este sector.