Diferentes organizaciones respaldaron el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desaparecidos en México pese al rechazo del gobierno federal.

A través de una postura conjunta, las organizaciones respaldaron “plenamente” el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED).

Asimismo, señalaron que la descalificación del gobierno “no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición”.

Organizaciones respaldan informe de ONU sobre desaparecidos y critican el rechazo de México

Organizaciones civiles expresaron su respaldo al reporte de desaparecidos en México de la CED de la ONU pese al rechazo del gobierno federal.

Tras la postura del Gobierno de México contra el informe de la ONU, organizaciones señalaron que rechazar los hallazgos técnicos no modifica la crisis ante la cifra de desaparecidos en el país.

Asimismo, advirtieron que negar o minimizar el informe de la ONU retrasa el acceso a la verdad y la justicia para las familias de desaparecidos.

Además, señalaron que calificar el informe de la CED como tendencioso no aporta a una estrategia efectiva del Estado y resaltaron que México, al ser integrante de organismos internacionales, debe atender las recomendaciones en lugar de desacreditarlas.

Organizaciones responden a rechazo de México a informe de la ONU

Organizaciones responden a rechazo de México a informe de la ONU

Organizaciones cuestionan avances institucionales en casos de desaparecidos en México

Por otra parte, las organizaciones señalaron que, si bien el gobierno ha destacado reformas legales y nuevas instituciones, “la voluntad no se mide por los marcos normativos creados, sino por la interrupción de las violaciones a derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia”.

Además, señalaron que el incremento de personas desaparecidas, así como los altos niveles de impunidad, evidencian que las medidas implementadas por el gobierno de México no han sido suficientes.

En el mismo sentido, señalaron fallas estructurales como:

Falta de resultados en investigaciones

Débil implementación de herramientas forenses

Más de 83 mil cuerpos sin identificar en el país

Las organizaciones aprovecharon además para hacer un llamado al gobierno federal a reconocer la magnitud de la crisis, así como a aceptar la asistencia técnica internacional y abrir un diálogo efectivo con familias y colectivos de búsqueda.