El líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, cuestionó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los desaparecidos en México, al cual calificó de tendencioso e injerencista.

“La ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México” Ignacio Mier, líder de Morena en el Senado

En sus redes sociales, Ignacio Mier acusó incongruencias en la ONU por mantener un “silencio cómplice” ante conflictos como los de Gaza, Ucrania y Líbano, mientras critica la situación de desapariciones en México.

Ignacio Mier cuestiona informe de la ONU sobre desaparecidos en México (Captura de pantalla )

Ignacio Mier llama injerencista y tendencioso al reporte de la ONU sobre desaparecidos en México

En respuesta al reporte sobre desaparecidos México, el legislador Ignacio Mier hizo un llamado a la ONU a “dejar a un lado la retórica tendenciosa” y comenzar a tener mayor “coherencia con la paz mundial”.

Un día antes, el Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el informe sobre Desaparecidos en México.

Ignacio Mier dijo coincidir con esta postura y señaló que el reporte es tendencioso e inaceptable, al tiempo que acusó a la ONU de dejar a un lado temas como la guerra en Medio Oriente.

ONU alerta por crisis de desaparecidos en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Qué dice el reporte de la ONU sobre personas desaparecidas en México?

En su reporte, la ONU habla de casi 133 mil personas desaparecidas acumuladas, lo que, en su opinión, refleja una crisis estructural y una posible participación, omisión o permisividad de autoridades en algunos casos.

El informe también detalla problemas estructurales como: