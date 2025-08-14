El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, dio a conocer los requisitos y fecha de registro para la Beca Rita Cetina secundaria 2025.

Esto aplicará para los estudiantes de nuevo ingreso que comenzarán sus estudios de nivel secundaria en el ciclo escolar 2025-2026 en escuelas públicas.

Cabe recordar que la Beca Rita Cetina secundaria 2025 entrega apoyos económicos de mil 900 pesos bimestrales a cada estudiante, pero en caso de haber más de un hijo o hija en ese nivel se darán 700 pesos adicionales por cada uno.

Beca Rita Cetina secundaria 2025: Estos son los requisito que necesitas

Para poder solicitar la Beca Rita Cetina secundaria 2025, es importante señalar que deberás contar con los siguientes requisitos por cada alumno que se pretenda inscribir en el programa:

Acta de nacimiento legible

CURP actualizada

Comprobante de estudios (constancia de estudios, credencial, formato de inscripción)

Adicional, es importante señalar que los padres de familia o tutores también deberán cumplir con ciertos requisitos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, credencial de inapam, cartilla militar)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, internet, luz, gas, agua, predial; no mayor a 3 meses al momento de la solicitud)

Es importante que cuentas con esta documentación en digital, toda vez que el resgistro se llevará a cabo completamente en línea.

Beca Rita Cetina (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO )

Beca Rita Cetina secundaria 2025: ¿Cuándo es la fecha de registro?

Mario Delgado compartió que será a partir del próximo lunes 15 de septiembre de 2025 cuando se de inicio al registro para la Beca Rita Cetina secundaria 2025.

El titular de la SEP destacó que se trata de un registro a nivel nacional, por lo que podrán inscribirse al programa los alumnos de nuevo ingreso a secundaria de todos los estados del país.

Mario Delgado manifestó que serán los padres de familia o tutores los encargados de realizar el registro de los alumnos, para así garantizar la entrega del apoyo a cada familia que lo solicite.