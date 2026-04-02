El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, calificándolo de parcial y tendencioso.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el documento omitió los avances institucionales implementados en los últimos años, como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

Además, cuestionó la metodología aplicada, al centrarse en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 y no considerar información actualizada sobre desaparecidos.

México acusa sesgo y omisión en informe de ONU sobre desapariciones

El gobierno mexicano acusó que el informe del Comité de Desapariciones forzada de la ONU se presentó con sesgos y omisión.

El rechazo del gobierno de México resaltó que se trató de un informe tendencioso y no refleja los avances institucionales que se han implementado en los últimos años para combatir las desapariciones forzadas.

De acuerdo con el gobierno federal, así como la SRE, el informe de la ONU omite observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado sobre las reformas impulsadas en 2019 y 2025.

Asimismo, se destacó que en la actual administración se han implementado cambios legales e institucionales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellos:

Alerta Nacional de Búsqueda

Apertura inmediata de carpetas de investigación

Base Nacional de Carpetas de Investigación

Plataforma Única de Identidad

Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses

Mayor coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda

Estas medidas fueron construidas con la participación de colectivos de familiares y organizaciones, se destacó.

México cuestiona metodología en el informe de desapariciones de la ONU

El gobierno argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual “no corresponde a la realidad” actual del país.

Además, destacó que el propio informe reconoce que no existen indicios de una política federal orientada a cometer este tipo de violaciones.

“El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión” Gobierno de México

Asimismo, el gobierno de México reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, es decir, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; además de limitarse a cuatro entidades.

También criticó que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.