El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa, calificó de “excedido” el informe de la ONU sobre desaparecidos en México.

“El CED está excediendo su mandato al presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada” Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE

En entrevista para Radio Fórmula, el funcionario señaló que el dictamen del comité presenta deficiencias y no refleja adecuadamente el trabajo que México ha realizado en materia de búsqueda y atención a víctimas.

Enrique Ochoa califica de “excedido” informe de la ONU sobre desaparecidos (Captura de pantalla)

Enrique Ochoa acusa confusión sobre la desaparición forzada en informe de la ONU

En su perfil de X, Enrique Ochoa criticó el informe del Comité de la ONU sobre desapariciones, al asegurar que el organismo “excedió su mandato” tras emitir conclusiones fuera de sus facultades.

A decir del funcionario, México nunca ha negado los retos que enfrenta en el tema de personas desaparecidas, ya que incluso ha instrumentado políticas públicas y cambios legislativos para atender el tema.

Enrique Ochoa sostuvo que el gobierno federal rechazó este informe porque equipara el tema de las desapariciones de grupos criminales con acciones que podrían implicar al Estado, lo cual cae en generalización.

“Esta pudo haber confundido desapariciones cometidas por particulares con desapariciones forzadas, que por definición implican participación del Estado [...] Ese es el punto por el que consideramos que la metodología está equivocada y se está extralimitando” Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE

Finalmente, Enrique Ochoa apuntó que México sigue abierto a cooperación y que no se cierra a colaborar en la atención de este tema, en un marco de diálogo, análisis objetivo y riguroso.

ONU alerta por crisis de desaparecidos en México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Enrique Ochoa destaca acciones del gobierno en materia de desaparecidos en México

En su reporte, la ONU habla de casi 133 mil personas desaparecidas, ante lo cual Enrique Ochoa destacó las siguientes acciones del gobierno mexicano: