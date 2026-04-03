Artículo 19 llamó al gobierno mexicano a retomar el diálogo tras el informe urgente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que contabiliza más de 132 mil personas desaparecidas en el país.

“Solicitamos al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas”. Artículo 19

La organización subrayó que el reporte debe verse como una oportunidad para fortalecer las búsquedas de desaparecidos en México y atender a las víctimas, en lugar de reinterpretar cifras oficiales.

Junto con colectivos y organismos civiles, Artículo 19 lamentó la respuesta defensiva del gobierno y pidió aceptar la asistencia técnica internacional ofrecida por Naciones Unidas para atender la cifra de desaparecidos en México.

Artículo 19 urge diálogo por desaparecidos en México tras informe de la ONU

En el escrito, Artículo 19 resalta la oportunidad que representa el informe de la ONU para encontrar a los miles de desaparecidos en México, por lo cual, insta a ver el potencial positivo y retomar el diálogo.

“Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, al representar la posibilidad, como país, de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema”. Artículo 19

(Captura de pantalla)

Artículo 19 resalta en este tenor que el gobierno de México no debe empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales y en su lugar, emprender un cambio que permita reconocer la dimensión del problema.

Para que además de que se brinde una posibilidad a las víctimas indirectas -familiares-, también se destinen recursos tanto materiales, como humanos en las búsquedas de los desaparecidos.

Ya que apuntan, debe haber comprensión de la situación para que cada desaparición se trate como un hecho aislado, además de poner en el centro tanto las necesidades como derechos de las víctimas.

Por lo mismo, esperan que el gobierno de México advierta el informe de la ONU como un punto de partida y descartar una injerencia arbitraria, ya que la CED ha presentado diversas acciones y recomendaciones desde 2012.

Artículo 19 se suma a organizaciones que lamentan respuesta de México a informe de la ONU

Artículo 19 también expresó que lamenta la respuesta que definió como defensiva de parte del gobierno de México, ante el informe realizado por expertos del CED, aunque no es la única organización.

Además de las diversos colectivos que expresaron su molestia a la respuesta de las autoridades, las siguientes organizaciones señalaron que es preocupante la evasión al mensaje:

Data Cívica

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo

Sistema Universitario Jesuita

Las organizaciones coincidieron con Artículo 19 referente en el respaldo al informe del CED, por lo que también hicieron un llamado a aceptar la asistencia técnica internacional que ofrecería la ONU.