A ocho meses de su desaparición, Brenda Valenzuela exige a las autoridades localizar a su hijo, Carlos Emilio, quien fue visto por última vez en octubre 2025.

“Mi hijo no nació para convertirse en una ficha de búsqueda". Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, joven desaparecido

La madre de Carlos Emilio recalcó mediante un mensaje en redes sociales su protesta en el Monumento a la Revolución, para exigir a las autoridades movilización por su hijo.

Carlos Emilio Galván desapareció el pasado 5 de octubre en un bar de Mazatlán, Sinaloa, sacado presuntamente por dos hombres del baño, sin embargo, no se tienen más avances.

Madre de Carlos Emilio exige su localización a 8 meses de su desaparición

Brenda Valenzuela sentenció que Carlos Emilio no es una cifra sino un hijo profundamente amado que no nació para convertirse en una ficha de búsqueda o una investigación.

Carlos Emilio Galván, joven de Durango desaparecido en Mazatlán, Sinaloa (FGE de Durango)

La madre de Carlos Emilio Galván denuncia en sus redes sociales que es inverosímil que a ocho meses de que desapareció, el joven de 21 años no esté en su casa.

Acusa que a ocho meses de su desaparición las instituciones no le han dado respuestas sobre el paradero de Carlos Emilio o lo que pasó, y no actuó con la urgencia que el caso ameritaba.

Por lo mismo, la madre de Carlos Emilio cuestiona por qué el joven sigue sin aparecer, además de que la Fiscalía habría cambiado el enfoque original del caso.

Lo que ha derivado no sólo en una fractura de una investigación, también con el Estado por el desgaste institucional al que la someten sin dar respuestas sobre la localización de Carlos Emilio.

Protesta en el Monumento a la Revolución fue dolorosa, afirma madre de Carlos Emilio

Brenda Valenzuela añadió en su mensaje que además del dolor de tener a un hijo desaparecido también duele tener que hacer una manifestación pública para exigir que Carlos Emilio sea localizado.

Esto con referencia a la protesta en el Monumento a la Revolución, que afirma, fue profundamente dolorosa, no sólo por Carlos Emilio, también por las dos realidades de México.

La madre de Carlos Emilio apuntó que días antes se había llevado a cabo una celebración en el mismo espacio al que llegó con ocho meses de incertidumbre por la búsqueda de su hijo.