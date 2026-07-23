El interés por la vida privada del periodista y comunicador Francisco Alejandro Leyva aumentó tras su asesinato en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién fue Francisco Alejandro Leyva? Periodista asesinado

Francisco Alejandro Leyva Aguilar ejerció el periodismo durante casi treinta años. Colaboró en diversos medios de comunicación en Oaxaca, abordando temas de política, seguridad y administración pública.

Conocido popularmente como Moscardón, el comunicador se dio a la tarea de incomodar al gobierno estatal.

Francisco Alejandro Leyva (Facebook)

¿Qué edad tenía Francisco Alejandro Leyva? Periodista asesinado

Francisco Alejandro Leyva tenía aproximadamente 60 años al día de su asesinato, el cual tuvo lugar el 22 de julio de 2026.

Se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Francisco Alejandro Leyva? Periodista asesinado

Se desconoce si Francisco Alejandro Leyva tenía esposa.

¿Cuántos hijos tuvo Francisco Alejandro Leyva? Periodista asesinado

A lo largo de su trayectoria, Francisco Alejandro Leyva mantuvo su vida privada en bajo perfil, por lo que se desconoce si tuvo hijos.

Francisco Alejandro Leyva (Facebook)

¿Qué estudió Francisco Alejandro Leyva? Periodista asesinado

De acuerdo con su perfil en LindkedIn, Francisco Alejandro Leyva se licenció en periodismo.

Obtuvo una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL).

Tenía una maestría en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares.

Francisco Alejandro Leyva (Facebook)

¿En qué trabajó Francisco Alejandro Leyva? Periodista asesinado

Por más de 9 años, Francisco Alejandro Leyva fungió como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

Mediante Facebook y TikTok publicaba su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio de opinión, análisis y críticas sobre la política oaxaqueña.

Asesinan a Francisco Alejandro Leyva

Francisco Alejandro Leyva fue asesinado cerca de su domicilio en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, la mañana del 22 de julio de 2026.

Mientras desayunaba en un puesto de comida, dos hombres abordo de una motocicleta se colocaron a unos metros de él y, posteriormente, le dispararon.

El periodista oaxaqueño recibió tres tiros. Murió en el lugar por graves heridas que tenía en la parte superior, el cuello y la cabeza, detalló la Fiscalía del Estado.

Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Servicios Periciales para practicar la necropsia por mandato judicial.

Con base a un recuento realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), se trata del séptimo periodista asesinado en México en 2026.