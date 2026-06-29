Familiares y amigos de Fátima Ozoara Cid bloquearon durante dos horas el Periférico Sur, a la altura de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir avances en la investigación por la desaparición de la joven.

Fátima Ozoara Cid, de 20 años de edad, desapareció el pasado 21 de junio de 2026, luego de salir a trabajar como auxiliar de enfermería en el Centro Libanés, ubicado en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón. Desde entonces, no ha regresado a su domicilio.

Ante la falta de resultados en la investigación, sus familiares exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) agilizar las labores de búsqueda y esclarecer el caso.

Durante la protesta, los manifestantes cerraron parcialmente los carriles del Periférico Sur, lo que afectó la circulación vehicular por alrededor de dos horas. Posteriormente, permitieron el paso de los automovilistas.

🚨A ocho días de la desaparición de Fátima Ozoara Cid Vázquez, familiares, amigos y colectivos bloquearon Periférico Sur para exigir a la Fiscalía de la CDMX que acelere su búsqueda.



La joven de 20 años fue vista por última vez el 21 de junio en la colonia Olivar de los Padres,… — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

Hay un detenido por la desaparición de Fátima Ozoara Cid, pero la joven sigue sin ser localizada

De acuerdo con un reporte de N+, la tía de Fátima Ozoara Cid informó que las autoridades capitalinas ya realizaron la detención de una persona presuntamente relacionada con la desaparición de la joven.

Sin embargo, a ocho días de los hechos, Fátima Ozoara Cid continúa sin ser localizada, pese a que desde el 22 de junio existe una denuncia formal y una ficha de búsqueda emitida por las autoridades.

La ficha de búsqueda incluye los siguientes datos:

Edad: 20 años.

Sexo: Mujer.

Estatura: 1.62 metros.

Señas particulares: cicatriz en el codo izquierdo y tatuaje de una mariposa roja en el lado derecho del abdomen.

Vestimenta al momento de su desaparición: uniforme quirúrgico color azul marino.

Objetos que portaba: reloj color café.

Lugar de desaparición: colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Última vez vista: 21 de junio de 2026.

Ficha de desaparición de Fátima Ozoara Cid (Especial)

Madre de Fátima Ozoara Cid asegura que la Fiscalía no le ha informado avances

En entrevista con N+, Mirari Vázquez, madre de Fátima Ozoara Cid, aseguró que hasta el momento la Fiscalía capitalina no le ha proporcionado información sobre el paradero de su hija.

“La buscamos por muchos lados, ellos hasta ahorita no me han dicho nada de mi hija, no saben dónde puede estar. No me han dicho nada” Mirari Vázquez, madre de Fátima Ozoara Cid, joven desaparecida en CDMX

La madre de la joven agregó que el lugar donde trabajaba su hija sí permitió a la familia revisar las cámaras de videovigilancia para conocer los últimos movimientos de Fátima Ozoara Cid antes de su desaparición.