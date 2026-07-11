Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván, protestó en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir agilizar la búsqueda de su hijo desaparecido en Mazatlán.

La marcha “Jornada de Unión de Piezas Textiles” fue convocada este viernes 10 de julio como parte de las protestas para dar con el paradero del joven desaparecido desde el 5 de octubre del 2025.

La madre asegura que, el día de los hechos, había muchas pruebas, ya que el restaurante donde lo vieron por última vez estaba lleno de gente, con personal de seguridad y cámaras de vigilancia.

Sin embargo, nueve meses después, lejos de que todo eso haya sido motivo para darle seguimiento a dar con el paradero de mi hijo, se perdió información y tiempo valioso desde que el caso estuvo en investigación del fuero común Madre de Carlos Emilio Galván

Con textiles exigen la busqueda de Carlos Emilio Galván (Captura de pantalla )

Madre de Carlos Emilio denuncia la falta de avances en la búsqueda de su hijo

La madre de Carlos Emilio viajó desde Durango, de donde es originaria, para manifestarse en la llamada Glorieta de las y los desaparecidos, en Paseo de la Reforma.

Con esta acción, busca presionar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que avance en las investigaciones y logre encontrar a su hijo, desaparecido después de salir del restaurante Terraza Valentinos.

Durante el acto, la mujer lamentó que, a pesar de la evidencia, de que ya hay personas detenidas y de que Carlos Emilio Galvan desapareció en un restaurante, no haya sido posible encontrarlo.

Brenda Valenzula comentó que, aunque actualmente sigue coordinándose con las autoridades federales, siente que nada ha sido suficiente ni ha servido para encontrar a su hijo.

Madre de Carlos Emilio Galván recuerda a su hijo en Navidad (Michelle rojas)

Paseo de Reforma fue escenario de la Jornada de Unión de Piezas Textiles “La Ruta de Carlos Emilio”

Durante la jornada fueron unidas las piezas textiles elaboradas por personas del país e incluso del extranjero, creando una sola ruta que simboliza las historias y la búsqueda de quienes aún no han sido encontrados, como Carlos Emilio.