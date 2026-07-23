El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, afirmó que no habrá impunidad y buscará justicia para el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue asesinado este miércoles por la mañana.

En declaraciones a medios, Romero López condenó el crimen y señaló que el gobierno de la Primavera Oaxaqueña siempre ha defendido la libertad de expresión y respeta el ejercicio del periodismo.

El funcionario agregó que ya trabajan estrechamente para encontrar lo más rápido posible a los autores materiales de este atentado.

Existe plena coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Gobierno del Estado y hay comunicación con el Gabinete de Seguridad Federal para fortalecer las investigaciones y llevar ante la justicia este hecho. Jesús Romero López, secretario de Gobierno del estado de Oaxaca.

Gobierno de Oaxaca respeta libertad de expresión: Jesús Romero López

Francisco Alejandro Leyva Aguilar se desempeñó por más de 9 años como director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), y en los últimos años se mantuvo activo de forma independiente.

Leyva Aguilar fue víctima de un atentado directo mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el municipio de San Pablo Etla.

Luego del crimen, el secretario de Gobierno indicó que la investigación sobre este crimen está en manos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, instancia que dará a conocer más información en las próximas horas.

Jesús Romero López agregó que el gobierno de Oaxaca cree firmemente en el humanismo y defiende la libertad de expresión, por lo que cualquier crítica realizada en contra de la actual administración ha sido tomada con respeto.