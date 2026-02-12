Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván, presentó un amparo para obtener información sobre el caso del joven desaparecido; un juez federal lo rechazó.

“Consideró que no era procedente, que no generaba para nosotros como familia y de tantas personas en la misma situación, no generaba un tormento, pese a criterios de la Suprema Corte”. Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio Galván

Carlos Emilio Galván, de 21 años de edad, desapareció en la Terraza Valentino en Mazatlán, Sinaloa la madrugada del 5 de octubre 2025 tras ir al baño; desde entonces, se desconoce su paradero.

El juez Isaí López Triana negó amparo a la madre de Carlos Emilio Galván para que las autoridades den información sobre las investigaciones y otros avances de su caso y otros desaparecidos.

Tal como relató en entrevista para Pamela Cerdeira, el amparo interpuesto fue rechazado ya que el juez federal afirma que no tener información no significa un tormento.

El amparo referido fue interpuesto para que la Fiscalía General del Estado confirme o niegue si Carlos Emilio Galván habría sido encontrado en las fosas en El Verde , Concordia, Sinaloa.

Asimismo, se pedía que las autoridades permitieran el ingreso de las madres buscadoras para verificar dicha información ante el hallazgo de cuerpos en las fosas clandestinas.

Al respecto, Brenda Valenzuela señaló que nadie debería hacerse la pregunta de si su hijo podría estar en una fosa clandestina; sin embargo, se presentó para obtener informes tras hallazgo en Concordia.

Madre de Carlos Emilio Galván denuncia que se inhibe a los colectivos de búsqueda en Concordia

Tal como explicó la madre de Carlos Emilio Galván en entrevista con Pamela Cerdeira, varios colectivos se acercaron a la zona de las fosas clandestinas, pero se les negó e inhibió.

Dicha denuncia ya había sido presentada por el colectivo Sabuesos Guerreras, referente a que las autoridades no permitieron que se acercaran pese a que no buscaban entorpecer las investigaciones.

Brenda Valenzuela declaró que además de inhibir la señal del celular, las autoridades tuvieron una actitud hostil para con las madres buscadoras, razón por la que presentaron amparo.