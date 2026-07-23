Madre de Carlos Emilio acusa al Poder Judicial de impedirle participar en las audiencias

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, el joven desaparecido en octubre de 2025, acusa al Poder Judicial de no permitirle participar en las audiencias relacionadas con la investigación del joven.

Mediante redes sociales, Brenda Valenzuela señaló que la tarde del miércoles 22 de julio tuvo lugar una audiencia de importancia para la investigación sobre el paradero de su hijo.

Sin embargo, se le notificó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que hizo un llamado a las autoridades; entre ellos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

Carlos Emilio Galván desapareció el pasado 5 de octubre en un bar de Mazatlán, Sinaloa, y es uno de los 135 mil 029 desaparecidos en México.

Carlos Emilio Galván, joven de Durango desaparecido en Mazatlán, Sinaloa (FGE de Durango)

Madre de Carlos Emilio acusa al Poder Judicial de impedirle participar en audiencias sobre la desaparición

De acuerdo con la acusación de Brenda Valenzuela, el Poder Judicial la está dejando fuera de las audiencias del caso de Carlos Emilio, como la que se llevó a cabo en Culiacán la tarde del miércoles 22 de julio.

Afirma que la jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, María Inés Camacho Martínez, le prohibió participar en la audiencia de manera virtual, a través de videoconferencia.

Sin embargo, la notificación de dicha audiencia en Culiacán se le dio con menos de 24 horas de anticipación para que Brenda Valenzuela viajara desde Durango al “territorio de un estado en guerra”, como Sinaloa.

Lo que fue señalado como un condicionamiento sin justificación debida o razones aparentes.

Brenda Valenzuela afirma que la asistencia a las audiencias es su derecho, no un trato privilegiado, a casi 10 meses de la desaparición del joven originario de Durango.