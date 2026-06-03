Colectivos de búsqueda, familiares y amigos de Carlos Emilio Galván, de 21 años se edad, protestaron con una gran manta en el Monumento a la Revolución de la CDMX a ocho meses de su desaparición el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa.

En una gran lona desplegada en el suelo de Monumento a la Revolución se vio la imagen de Rubén Rocha Moya en la que pidieron se le deje de proteger desde el gobierno federal.

Además, recordaron que los “narcopolíticos tiene víctimas”, uno de ellos Carlos Emilio y más de 130 mil desparecidos en el país.

Mamá de Carlos Emilio denuncia obstrucción en la investigación

Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio Galván, dijo que a ocho meses “las respuestas no llegan” y pidió una reunión la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, para denunciar que el proceso es lento.

Ademas señaló omisiones y obstrucciones dijo que “pareciera que hay estructuras políticas que no se pueden tocar” en Sinaloa.

Una de esas obstrucciones es que se han intentado cambiar las líneas de investigación a fin de dilatar el caso.

¿Qué pasó con “el Pity” Velarde, dueño del negocio donde desapareció Carlos Emilio?

Cabe recordar que las posibles estructuras políticas que no se pueden tocar es en referencia a Ricardo “el Pity” Velarde, uno de los dueños de Terraza Valentino.

“El Pity” Velarde era secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha Moya al momento de la desaparición, aunque renunció a su puesto, señalan que no se ha hecho justicia.