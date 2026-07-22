Conoce el Samsung Galaxy Z Fold 8 que llega a México. Acá precio, características y fecha de lanzamiento del dispositivo.

Samsung Electronics presentó su nueva serie Galaxy Z cuya gama incorpora el Fold 8 para usuarios que buscan una gran experiencia en teléfenos plegables.

Precio en México del Samsung Galaxy Z Fold 8

El precio oficial del Samsung Galaxy Z Fold 8 sería este:

Galaxy Z Fold 8 de 256 GB: 44 mil 999 pesos

Galaxy Z Fold 8 de 512 GB: 48 mil 499 pesos

Galaxy Z Fold 8 de 1 TB: 53 mil 999 pesos

Algunos de los colores disponibles son Lavanda, Grafito y Crema; en Pistache solo se podrá conseguir en línea.

Samsung Galaxy Z Fold 8 en México: precio, características y fecha de lanzamiento (Samsung )

Características del Samsung Galaxy Z Fold 8

El Samsung Galaxy Z Fold 8 es un celular plegable pensado para ofrecer una visualización, lectura y juego más inversivo en su pantalla principal. Entre las características del dispositivo destacan:

Peso de 201 gramos, haciéndolo el Galaxy Fold más ligero hasta el momento

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Batería de 4.800 mAh

Pantalla exterior con relación de aspecto 10:16

Pantalla principal con relación 4:3 de 7.6 pulgadas QXGA+ Dynamic AMOLED 2X

Tasa de refresco de 120Hz

Pantalla con la tecnología Flex Titanium que incorpora una estructura basada en titanio

Cámara frontal y princiapl de 10 MP

Dos cámaras (gran angular y ultra angular) de 50 MP

Grabación dual

Resistencia al agua IP48

Samsung Galaxy Z Fold 8 en México: precio, características y fecha de lanzamiento (Samsung )

Fecha de lanzamiento en México del Samsung Galaxy Z Fold 8

El Samsung Galaxy Z Fold 8 comenzó su preventa este miércoles 22 de julio en México.

Durante esta fase, Samsun ofrece un descuento de 2 mil 500 pesos sobre el precio de lista de los dispositivos.

Por el momento, la única opción disponible para adquirir en preventa es la versión de 512 GB de almacenamiento, quedando en un precio de 45 mil 999 pesos.

De acuerdo con lo establecido por Samsung, el dispositivo llegaría a los usuarios a partir del 21 de agosto 2026.