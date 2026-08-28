En la Arquidiócesis Primada de México se colocarán Buzones de Paz por la Iglesia Católica en donde personas podrán brindar hasta pistas anónimas para ayudar a las familias buscadoras que viven la crisis de desaparecidos en México en carne propia.

El Monseñor Francisco Javier Acero Pérez compartió que estas acciones se dan por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas estipulado para el 30 de agosto.

Por otra parte, el Monseñor apuntó que es “imperdonable” la indiferencia que existe del gobierno y el pueblo hacia las familias buscadoras, pese a incluso las recomendaciones internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Iglesia Católica colocará Buzones de Paz para dar pistas anónimas a familias buscadoras

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas el 30 de agosto, la Iglesia Católica decidió instalar Buzones de Paz para ayudar a las familias buscadoras.

En una entrevista que Monseñor Francisco Javier Acero Pérez dio a Azucena Uresti, detalló que el objetivo de estos Buzones de Paz es mostrar solidaridad a las familias buscadoras, pero también que personas puedan tener pistas anónimas directas.

Francisco Javier Acero Pérez detalló que estos buzones serán instalados el domingo 30 de agosto y que únicamente las familias buscadoras tendrán acceso a su contenido para recibir los mensajes.

Iglesia católica instala Buzones de Paz para ayudar a las familias buscadoras. (Facebook/arquidiocesismx)

Asimismo, explicó que momentáneamente los Buzones de Paz serán instalados en la Arquidiócesis Primada de México, que mayormente están ubicadas en la CDMX.

Aún sin fecha límite para entregar cartas en el Buzón de Paz, Monseñor explicó que este permanecerá “en medida que reciba correo”.

Sumado a esta acción, recordó que una vez al mes tienen reuniones con las familias buscadoras. Además de que también se brindará oración el 30 de agosto ante los alarmantes reportes de desaparecidos en México.

Iglesia Católica descalifica la indiferencia del gobierno y el pueblo con las familias buscadoras

El Monseñor Francisco Javier Acero Pérez explicó que lo que motivó a los Buzones de Paz es la indiferencia del gobierno y el pueblo en general con las cifras de desaparecidos.

Si bien brindó una opinión a su perspectiva, mencionó que bajo su experiencia en la Iglesia Católica el argumento mayormente dado por la gente es “mientras no me toque ese tema no me interesa”.

Sumado a ello, considera “imperdonable” que el gobierno esté siendo indiferente y que los conflictos están sucediendo “en donde se hacen las leyes”, cuando deberían ser promotores de paz.