Reapareció el mexcalpique, un pez endémico en peligro de extinción, en el Lago de Texcoco.

El resurgimiento de esta especie marina endémica de la región se logró mediante las obras de recuperación y restauración de los espejos de agua.

Pez mexcalpique resurge en el Lago de Texcoco

El pez mexcalpique aumentó en el Área Natural Protegida (ANP) del Lago de Texcoco. Se registran grandes cantidades en 1,200 hectáreas del lago, de las 3,500 que hay hoy en día con espejos de agua.

Anteriormente, el mexcalpique era un alimento muy común que se extraía de la zona.

No obstante, al estar en peligro de extinción, la especie está protegida bajo las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que su consumo está prohibido para asegurar su total recuperación.

Reaparece el mexcalpique, pez en peligro de extinción, en Lago de Texcoco (APRN Lago de Texcoco)

El mexcalpique quedó al borde de la desaparición tras la desecación que se hizo del Lago de Texcoco con el objetivo de construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Un total de 700 hectáreas de las 1,200 donde abunda el mexcalpique pertenecen a la zona X de aeropuerto que nunca se construyó .

Junto al mexcalpique, otras especies han tenido una presencia abundante en el Lago de Texcoco tras la temporada de lluvias.

Tal es el caso de la larva de la mosca de salmuera conocida pox, lo que ha derivado en el aumento de aves migratorias y nativas, registrándose arriba de 290 mil en 2026, 40 mil más que el año anterior.