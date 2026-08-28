El 27 de agosto se confirmó la muerte de Ana Lucía Bleizeffer, cuñada del Burro Van Rankin, quien llevaba un año y 2 meses recibiendo hemodiálisis.

Ana Lucía Bleizeffer era hermana de Magda Bleizeffer y luchó varios años contra la insuficiencia renal, incluso se sometió a dos trasplantes de riñón.

Magda Bleizeffer compartió una conversación con su hermana, quien le agradece por darle “una segunda oportunidad de vida”, con lo que da a entender que le donó un riñón.

¿De qué murió Ana Lucía Bleizeffer? La cuñada del Burro Van Rankin

Ana Lucía Bleizeffer compartía detalles de su enfermedad en redes sociales, por lo que se sabe que sometió a un trasplante de riñón en 2015 y el donador fue su padre.

A finales de 2024, Ana Lucía Bleizeffer inició con hemodiálisis y el 14 de agosto de 2026 celebró que por fin tendría un segundo trasplante de riñón; también padecía diabetes.

Ana Lucía Bleizeffer compartió que se sometería a un segundo trasplante de riñón (Instagram/@anahblei)

La cuñada del Burro Van Rankin se sometió al segundo trasplante de riñón el 26 de agosto y compartió un mensaje de agradecimiento a Magda Bleizeffer, su hermana y posible donante.

“26 de agosto 2026 un día que jamás se me va olvidar. A sido duro el proceso pero jamás nos rendimos A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida” Ana Lucía Bleizeffer

Todo indica que Ana Lucía Bleizeffer murió durante el procedimiento, pero la causa oficial de su muerte no ha sido compartida por la familia.

Magda Bleizeffer se despide de Ana Lucía Bleizeffer en Instagram (Instagram/@anahblei)

Magda Bleizeffer le habría donado un riñón a su hermana

Horas antes del trasplante de riñón, Ana Lucía Bleizeffer compartió un mensaje de agradecimiento a Magda Bleizeffer, quien habría sido la donadora.

Esta información no ha sido confirmada por su familia, pero Magda Bleizeffer compartió una foto junto a su hermana desde el hospital.

Magda Bleizeffer también publicó una conversación con su hermana donde le agradece por su apoyo: “Es un acto muy valiente de tu parte y nunca se me va a olvidar”, escribió Ana Lucía Bleizeffer.

La esposa de Jorge Van Rankin lamentó la muerte de su hermana y escribió un mensaje de despedida.

“Te fuiste y ahora qué hago con tanto dolor. Mi angelita hermosa, siempre te voy a amar”. Magda Bleizeffer