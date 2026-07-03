Rosa Icela Rodríguez aclara y se disculpa por propuesta sobre colectivos de búsqueda

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, aclaró los motivos y se disculpó por su propuesta de investigar a colectivos de búsqueda que se manifestaron el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

Esto durante una mesa de diálogo que encabezó Rosa Icela Rodríguez en el estado de Tabasco, en donde participaron familiares e integrantes de 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste.

Rosa Icela Rodríguez pide disculpas públicas a colectivos de búsqueda tras sugerir investigación

De manera pública, Rosa Icela Rodríguez aclaró los motivos por los cuáles presentó una propuesta para investigar a los colectivos de búsqueda que se manifestaron en la CDMX el 11 de junio, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Aseveró que lo anterior se debió a que recibieron información sobre la posibilidad de que un funcionario público local brindó apoyo para que los colectivos viajarán desde el estado de Jalisco a la CDMX.

“Pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba al respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención. Mi intención solamente era porque hay un tema entre gobiernos. Nunca entre los colectivos, ni menos en las familias de las buscadoras, eso se los puedo confirmar". Rosa Icela Rodríguez