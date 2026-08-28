Claudia Sheinbaum, presidenta de México ha revelado que las escuelas en la montaña de Guerrero serán el destino del dinero recuperado del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“El objetivo es que este recurso sea dedicado a las escuelas en la montaña de Guerrero, estamos trabajando ya para que podamos explicar, se tenga media y media superior y también si se requiere a la educación básica”.

Esto luego de que Sheinbaum adelantara en la mañanera del 27 de agosto que el gobierno recuperó más de 5.8 millones de dólares relacionados con García Luna y la familia Weinberg, en el marco de investigaciones por daños patrimoniales al Estado.

Según Sheinbaum los 5.8 millones de dólares recuperados equivalen a alrededor de 100 millones de pesos, que serán utilizados para infraestructura y proyectos educativos en las zonas de mayor necesidad del país.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum informó que recursos congelados por la UIF podrán financiar escuelas en la Montaña de Guerrero.



Explicó que el bloqueo de cuentas forma parte de la estrategia para golpear las finanzas de la delincuencia organizada.



Si el dinero inmovilizado no… — Azucena Uresti (@azucenau) August 28, 2026

México busca recuperar más dinero de García Luna: Sheinbaum

Tras revelar el destino que tendrán los 5.8 millones de dólares recuperados de García Luna, la mandataria del país, Sheinbaum dijo que México buscará recuperar más activos relacionados al caso Weinberg.

Con ello, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que las investigaciones continúan para localizar más propiedades y cuentas relacionadas con la familia Weinberg en distintas partes del mundo.

Por lo que ya se trabaja para identificar si existen otros activos del caso de García Luna, de contarlos llevar a cabo los procedimientos para venderlos y transferir los recursos al Estado.