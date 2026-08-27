Ricardo Salinas Pliego reveló tener doble nacionalidad y aseguró que la propuesta de reforma es por el temor de que él pueda participar en la política y ganar las elecciones en 2030.

A través de redes sociales, Salinas Pliego cuestionó el interés de Morena por modificar las reglas para que quienes tengan doble nacionalidad no puedan aspirar a la presidencia o a una gubernatura.

Cabe mencionar que la propuesta la hizo la propia Claudia Sheinbaum, quien dijo que tener una doble nacionalidad deja abierta la posibilidad de injerencia extranjera y se violaría la soberanía.

En este contexto, Salinas Pliego sostuvo que la reforma tendría un destinatario político y sugirió que Morena estaría actuando ante la posibilidad de que él pueda ser un candidato.

Salinas Pliego admite tener doble nacionalidad y dice que Morena impulsa reforma por temor a él (Captura de pantalla)

Salinas Pliego acusa a Morena de frenarlo en la política tras reforma contra la doble nacionalidad

A fin de evitar posibles conflictos de interés, Claudia Sheinbaum anunció que presentaría una reforma para que las personas con doble nacionalidad no puedan llegar a la presidencia o a las gubernaturas.

La iniciativa también surgió en medio de la discusión sobre la doble nacionalidad del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Sin embargo, la propuesta desató diversas reacciones.

El empresario Ricardi Salinas Pliego sostuvo que la reforma contra la doble nacionalidad tendría un destinatario político y sugirió que Morena estaría actuando ante la posibilidad de que él pueda ser un candidato.