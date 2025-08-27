La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reveló que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se encuentra entre las aspirantes a ocupar la rectoría de la institución.

De acuerdo con un documento difundido por El Universal Puebla, Beatriz Gutiérrez Müller forma parte de una lista de al menos 9 propuestas para la rectoría de la BUAP.

Dicha situación se da en medio de la polémica que generó el diario ABC, el cual aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller se mudaría supuestamente a vivir a España.

Beatriz Gutiérrez podría ocupar la rectoría de la BUAP

La noche del 26 de agostos de 2026, la BUAP dio a conocer que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller es una de las 9 aspirantes a ocupar la rectoría de la universidad:

Laura Alicia Barroso Yáñez César Ricardo Cansino Ortiz María Lilia Cedillo Ramírez Eloisa Shengli Chilian Herrera Salvador Galicia Isasmendi Beatriz Gutiérrez Müller Odorico Mora Carreón Ricardo Paredes Solorio Rodolfo Javier Zepeda Memije

La propuesta de Beatriz Gutiérrez Müller tiene lugar debido a que se desempeña como profesora titular e investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.

Con información de El Universal Puebla, un documento emitido por la Comisión de Auscultación de la BUAP apunta que ahora Beatriz Gutiérrez Müller deberá presentar una entrevista ante esta instancia el miércoles 27 de agosto.

Dicha situación tendría lugar cerca de las 13:45 horas, toda vez que será el jueves 28 de agosto cuando los 13 académicos que integran la Comisión de Auscultación definan quienes serán los candidatos que buscarán la rectoría de la BUAP.