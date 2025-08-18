La escritora Beatriz Gutiérrez Müller respondió ante los rumores de su separación con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); “estoy enamorada de ese hombre”, expresó por medio de una carta.

El 16 de agosto, el diario español ABC informó que “parece seguro” que Beatriz Gutiérrez Müller se mudará a España con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, y no solo eso, sino que lo haría una zona de lujo ubicada en el municipio de Alcobendas, conocida como La Moraleja.

Debido a esta supuesta información, también se especuló que el matrimonio entre Beatriz Gutiérrez Müller y AMLO sufriría una ruptura, situación que fue desmentida hoy 18 de agosto por la propia escritora quien por medio de una carta, defendió su relación con López Obrador.

AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller en el Grito de Independencia 2024 (Cortesía/Presidencia)

Beatriz Gutiérrez Müller defiende su matrimonio con AMLO: “Estoy enamorada de ese hombre"

Hoy 18 de agosto, Beatriz Gutiérrez Müller hizo pública una carta con la que defendió su matrimonio con AMLO, además señalar al diario español ABC como "calumniadores profesionales de la derecha más rancia".

Respecto al tema de su relación, la escritora se dijo siempre en resistencia frente a una ofensiva mediática, además de estar dispuesta a defender a su esposo y a su hijo Jesús Ernesto, incluso con su propia vida:

“Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia... (Por cierto: lo fui a ver este fin de semana a Palenque). Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”. Beatriz Gutiérrez Müller

“¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene", agregó Beatriz Gutiérrez Müller.

“¿Quieren más aclaraciones?, ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso", sentenció.

Beatriz Gutiérrez Müller señala a ABC de España como “la derecha más rancia”, y defiende a AMLO

En el mismo mensaje, Beatriz Gutiérrez Müller señaló al diario ABC de España como “calumniadores profesionales de la derecha más rancia”, por lo que desmintió la información de este medio en la que se aseguró que se mudaría a España.

“El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién“. Beatriz Gutiérrez Müller

En el breve documento, la esposa López Obrador destacó datos revelados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ya que el ex presidente logró reducir la pobreza y la desigualdad en México.

Dicha información ha sido corroborada por instituciones ajenas a México, como lo son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país”. Beatriz Gutiérrez Müller

En este sentido, hizo referencia a la credibilidad de los medios, ya que según cifras de News Report de 2023, la confianza en las noticias a nivel global ha ido en picada desde 2017.

Dicho estudio señala que la confianza mundial en los medios en 2017 era del 49%, y en 2023 fue de 40%, mientras que en México este fenómeno se dio en mayor escala, siendo que en 2017 sumó un porcentaje de 43%, y en 2023 de apenas 36%.