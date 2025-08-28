Rodolfo Javier Zepeda Memije, aspirante a rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se desmayó tras ser rechazado por no cumplir con los requisitos; te decimos quién es él.

Videos difundidos en redes sociales muestran que, mientras la comisión de la BUAP mencionaba que Rodolfo Javier Zepeda Memije presentó archivos inconsistentes, el candidato comenzó a tambalearse.

Pero ¿quién es Rodolfo Javier Zepeda Memije? Te decimos todo lo que se sabe del candidato a rector de la BUAP que se desmayó luego de ser rechazado y que será investigado por falsificación.

¿Quién es Rodolfo Javier Zepeda Memije? (Redes sociales)

¿Quién es Rodolfo Javier Zepeda Memije?

Rodolfo Javier Zepeda Memije es un académico reconocido de la BUAP y recientemente se hizo viral pues se desmayó luego de quedar fuera del proceso de selección para esta institución educativa.

¿Qué edad tiene Rodolfo Javier Zepeda Memije?

La edad de Rodolfo Javier Zepeda Memije no es de dominio público.

¿Qué signo zodiacal es Rodolfo Javier Zepeda Memije?

Dado que la fecha de nacimiento de Rodolfo Javier Zepeda Memije es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Rodolfo Javier Zepeda Memije está casado?

Rodolfo Javier Zepeda Memije sí está casado.

¿Rodolfo Javier Zepeda Memije tiene hijos?

Rodolfo Javier Zepeda Memije tiene al menos tres hijos.

¿Qué estudió Rodolfo Javier Zepeda Memije?

Rodolfo Javier Zepeda Memije estudió Ingeniería Ambiental en la BUAP y, posteriormente, cursó la maestría en Opinión Pública y Marketing Político y un doctorado en Ciencias de Gobierno y Política en la misma universidad.

¿Cuál es la trayectoria de Rodolfo Javier Zepeda Memije?

Rodolfo Javier Zepeda Memije es académico en la BUAP, de donde es egresado, y coordina el Ecocampus Valsequillo; además, ha ocupado otros cargos dentro de la estructura institucional como:

Director de Desarrollo e Integración Estudiantil

Director de Enlace y Gobernanza

Director general de Educación Media Superior

Coordinador general de Asuntos Estudiantiles

Rodolfo Javier Zepeda Memije se desmaya tras ser rechazado como rector de la BUAP

Tras notificarle que había sido rechazado del proceso para elegir rector de la BUAP por inconsistencias en la documentación que presentó, Rodolfo Javier Zepeda Memije se desmayó repentinamente.

Los videos muestran que, luego de recibir la noticia del comité, Rodolfo Zepeda Memije comienza a tambalear y cae hacia atrás, pero es detenido por las butacas del auditorio.

De acuerdo con la información, la BUAP inició una investigación al aspirante Rodolfo Zepeda Memije, pues se detectaron algunas irregularidades en la documentación de su candidatura.