La cobertura que Azucena Uresti está haciendo sobre el asesinato de Carlos Manzo la hizo recibir duras críticas de Callo de Hacha que desató una discusión pública.

Aunque Azucena Uresti le pidió pruebas sobre los señalamientos al caso Carlos Manzo, el comunicador Callo de Hacha decidió recordarle lo que pasó con Debanhi Escobar en 2022.

El caso Carlos Manzo pone a Azucena Uresti y Callo de Hacha a discutir

Un enlace que Azucena Uresti tuvo con su reportero en Michoacán sobre el asesinato de Carlos Manzo, llevó a una dura crítica de Callo de Hacha por X.

El video compartido de la periodista de Radio Fórmula señalaba la información dada por Samuel García Rivero en audiencia sobre el motivo para participar en lo que fue el asesinato del alcalde de Uruapan.

Sin embargo, esta información fue tomada por Callo de Hacha argumentando que un mes atrás la periodista decía que “lo había matado el gobierno de Sheinbaum”.

Callo de Hacha critica a Azucena Uresti por el caso de Carlos Manzo. (@callodehacha)

Ante ello, la periodista rebatió lo señalado por el comunicador, pidiéndole publique “la prueba de lo que afirmas” y de no ser así, lo exhortó a no mencionarla nuevamente.

“Te solicito Callo de Hacha me envíes y publiques la prueba de lo que afirmas, de lo contrario espero evites referirte a mi. Espero.”. Azucena Uresti, periodista.

Sin embargo, la discusión pública entre Azucena Uresti y Callo de Hacha no se detuvo ahí, pues el comunicador le recordó lo ocurrido en 2022 en el caso Debanhi Escobar, pues a su parecer “jugaste con el cadáver de una niña por rating”.

Por otra parte, aseguró que Azucena Uresti engañó al padre de Debanhi Escobar lo que llevó a su despido “por falta de ética”.

“Azucena, por favor, no te venga a hacer la periodista imparcial si jugaste con el cadáver de una niña por rating y hasta engañaste a su propio padre. Por eso te corrieron, por la falta de ética, la misma que sigues desplegando en Formula. Zopilota.”. Callo de Hacha, comunicador.

Callo de Hacha y Azucena Uresti entran en discusión. (@azucenau)

Azucena Uresti y el caso Debanhi Escobar

La pelea de Azucena Uresti y Callo de Hacha revivió la polémica que ocurrió en 2022 en el caso de Debanhi Escobar por dichos de la periodista.

La respuesta dada por Callo de Hacha gira en torno a que la periodista -que en ese momento estaba en Milenio- dio a conocer la segunda necropsia de Debanhi Escobar.

Sin embargo, se trató de información filtrada que llevó a Mario Escobar a acusar a Azucena Uresti de obtener datos de la Fiscalía y ser imparcial en su labor periodística.

Por otra parte, Mario Escobar mostró supuestas evidencias donde Azucena Uresti argumentaba a un contacto de la Fiscalía de Nuevo León estar en apoyo de la dependencia.

Aunque Azucena Uresti negó estos hechos y aseguró no estar filtrando información del caso de Debanhi Escobar, esto la colocó en el escrutinio público.