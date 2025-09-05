La periodista Azucena Uresti, compartió un video por medio del cual retó al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, a que compruebe su supuesto departamento de 12 millones de pesos.

Así lo demandó la periodista luego de que el legislador federal integrante de la bancada morenista, la acusó de ser la propietaria de un bien inmueble con dicho valor monetario.

Ante los dichos de Noroña, quien previamente fue exhibido por habitar una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, Azucena Uresti lo retó a que compruebe su supuesto departamento.

Azucena Uresti reta a Noroña a comprobar acusaciones sobre departamento de 12 millones de pesos (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Azucena Uresti vuelve a retar a Noroña a comprobar su supuesto departamento de 12 millones de pesos

El miércoles 27 de agosto, tras ser exhibido por vivir en una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, el senador Gerardo Fernández Noroña afirmó que Azucena Uresti es dueña de un departamento del mismo valor.

Así lo aseguró Noroña luego de que la periodista lo cuestionó por habitar un ostentoso inmueble que no comulga con el discurso de austeridad del movimiento de la Cuarta Transformación.

Tras las afirmaciones del senador de Morena, Azucena Uresti compartió un video en sus redes sociales por medio del cual lo retó a que compruebe que es la dueña del supuesto departamento de 12 millones de pesos.

En su video, Azucena Uresti acusó que Noroña la ha estado acosando y hostigando, pues denunció que el ex petista tomó fotos de sus redes sociales para acusarla de ser la propietaria del presunto departamento.

Sin embargo, al responder al señalamiento, la periodista detalló que la imagen que el senador usó para lanzar la acusación, corresponde a un edificio en el que ya no vive, pues fue inquilina hace casi 2 años.

A una semana de las acusaciones de Noroña, Azucena Uresti dijo seguir esperando las pruebas, documentos, escrituras lo que sea para que quede demostrado que es la supuesta dueña del bien inmueble.

Senador Gerardo @fernandeznorona puede aceptar que se equivocó al acusarme falsamente y exponer mi seguridad asegurando que tengo un departamento de más de 12 millones de pesos. Aceptar o presentar las pruebas y dejar de hostigarme en redes. @envozmxoficial pic.twitter.com/lNk6SZXzpE — Azucena Uresti (@azucenau) September 5, 2025

Azucena Uresti tunde a Noroña: “maneja un discurso de austeridad pero vive como el 1% de la población

Luego de lanzar una vez más el reto a Noroña para que compruebe su supuesto departamento de 12 millones de pesos, Azucena Uresti volvió a criticar al senador de Morena por no acatar el principio de austeridad de su movimiento.

Sobre ello, la comunicadora dijo que aun cuando el legislador maneja un discurso de austeridad, la realidad es que ahora él está viviendo como lo hace únicamente el 1% de la población en México.

Tras dicha acusación, Azucena Uresti advirtió que Noroña está acostumbrado a acusar y faltar al respeto, pero hasta la fecha no ha aceptado darle la cara ante las afirmaciones que lanzó contra ella.

A pesar de que afirmó que el senador de Morena ha impulsado una campaña en redes para desprestigiarla, Azucena Uresti sentenció que ella no se va a quedar callada y le preguntó si quiere jugar en la arena “de los dichos o los hechos”.