Se aprobó una iniciativa en el Congreso de Ciudad de México (CDMX) para aumentar las sanciones por acoso callejero, con penas que van hasta los cinco años de cárcel.

Acorde con cifras oficiales, al menos la mitad de las mujeres en México ha sufrido acoso callejero, que no sólo vulnera derechos por los cuales actualmente llevan desde multas hasta detenciones.

Previo a terminar el periodo ordinario de sesiones, el Congreso de CDMX aprobó la tipificación del acoso callejero como delito y una forma específica de violencia de género, acreedora a hasta 5 años de cárcel.

La iniciativa de Liz Salgado adiciona la fracción IV al artículo 179 del Código Penal de la CDMX que reconoce el acoso callejero como una agravante de la violencia de género, cuya pena es de tres años.

Sin embargo, quien incurra en acoso callejero será acreedor a una pena de más de dos terceras partes; es decir, hasta dos años más, con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres.

De momento, queda pendiente la publicación de dicha reforma en la Gaceta Oficial de la CDMX, por lo que se espera su entrada en vigor para el próximo 2026.

Esto dice el Código Penal de CDMX de la entidad sobre el acoso

En el Código Penal de la CDMX se encuentra el capítulo III, sanciones al acoso sexual, a partir del artículo 179 recién reformado para añadir la agravante de acoso callejero.

Acorde con lo señalado, el acoso se entiende por una conducta de índole sexual indeseable para quien lo recibe, por la cual se impondrá de uno a tres años de prisión.

La condena aumenta si existe una jerarquía en la relación o subordinación de una parte, por lo que incrementará un año, mientras que el abuso sexual a menores se castiga hasta con veinte años.