Las cuentas congeladas de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo provocó una nueva confrontación entre la periodista Azucena Uresti y el senador Gerardo Fernández Noroña en X.

“¿Podrías publicar las pruebas de la información que difundes? Si dices que la UIF se congeló las cuentas deberías probarlo, en vez de decir que ella lo niega". Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

La mañana de este jueves 18 de septiembre se señaló a Hilda Araceli Brown Figueredo de ser parte del Cártel de Sinaloa, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado sus cuentas.

Esto fue apuntado por Azucena Uresti en redes sociales, publicación a la que respondió Gerardo Fernández Noroña con quien protagonizó una pelea hace unas semanas, por el tema de su casa.

Azucena Uresti vs Gerardo Fernández Noroña: Hilda Araceli Brown provoca nuevo choque en X

Tras dar a conocer que la UIF congeló las cuentas de Hilda Araceli Brown Figueredo, Gerardo Fernández Noroña pidió a Azucena Uresti que mostrará las pruebas y no sólo señalara la negativa de la diputada.

En respuesta, Azucena Uresti compartió tanto el comunicado de la UIF con la confirmación así como la presunta rama a la que pertenecería Hilda Araceli Brown Figueredo como afirmó Estados Unidos.

Sin embargo, Azucena Uresti también pidió a Gerardo Fernández Noroña que así como le mostró las pruebas contra Hilda Araceli Brown Figueredo también presente escrituras y documentos, no fotos de un presunto departamento.

Esto con referencia a un presunto departamento de Paseo de la Reforma que poseería Azucena Uresti, como acusó Gerardo Fernández Noroña tras revelarse el préstamo de su casa.

El senador Gerardo Fernández Noroña no ha dado respuesta a Azucena Uresti en este último comentario.